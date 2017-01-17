Затори у Києві сягнули п’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули п’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.10, затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній, Шота Руставелі, Велика Васильківська, Саксаганського. Швидкість руху там не перевищує 10 кілометрів за годину.
Крім того, рух частково ускладнено на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, вулиці Гната Хоткевича.
Також, станом на 18.05, в столиці нараховано шість ДТП.