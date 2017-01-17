Пробки в Киеве достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.10, пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, Шота Руставели, Большая Васильковская, Саксаганского. Скорость движения там не превышает 10 километров в час.
Кроме того, движение частично затруднено на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Гната Хоткевича.
Также, по состоянию на 18.05, в столице произошло шесть ДТП.