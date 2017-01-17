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Пробки в Киеве достигли пяти баллов

Пробки в Киеве достигли пяти баллов

Киев • УНН

 • 6670 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

Так, по состоянию на 18.10, пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, Шота Руставели, Большая Васильковская, Саксаганского. Скорость движения там не превышает 10 километров в час.

Кроме того, движение частично затруднено на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Гната Хоткевича.

Также, по состоянию на 18.05, в столице произошло шесть ДТП.

Украинские Национальные Новости

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