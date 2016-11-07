Затори по Києву досягли 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Наразі затори у Києві становлять сім балів, традиційно рух ускладнений в основному в центрі міста, передає УНН з посиланням на Яндекс.Затори.
Так, станом на 18.40 у столиці найбільш ускладений рух в районі Бессарабської площі до площі Перемоги. На бульварі Тараса Шевченка автомобілі рухаються в обох напрямках зі швидкістю від 5 до 7 км на годину.
Крім того, затори спостерігаються і на ділянці від Палацу Спорту до площі Льва Толстого. На Рогнідинській та Шота Руставелі "тягнучки", де швидкість 3 км/год. Також на Великій Васильківській, Антоновича і Басейній рух транспорту від 5 до 7 км на годину.
Спостерігаються затори і на Подолі, особливо на вулиці Нижній Вал та від Контрактової до Поштової площ, рух там – не більше 10 км/год. Хрещатик також "стоїть", там рух від 7 до 15 км на годину.
По бульвару Лесі Українки до бульвару Дружби Народів рух 5 км на годину. Подібна ситуація і на вулиці Олени Теліги та Саперно-Слобідській, де рух до 10 км/год.
З київських мостів ускладнений рух на Московському мосту, через ДТП на Петрівці та проспекті Генерала Ватутіна. Ускладнений виїзд і на міст Патона, через затори на бульварі Дружби Народів.