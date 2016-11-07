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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23568 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Затори по Києву досягли 7 балів

Затори по Києву досягли 7 балів

Київ • УНН

 • 8588 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Наразі затори у Києві становлять сім балів, традиційно рух ускладнений в основному в центрі міста, передає УНН з посиланням на Яндекс.Затори.

Так, станом на 18.40 у столиці найбільш ускладений рух в районі Бессарабської площі до площі Перемоги. На бульварі Тараса Шевченка автомобілі рухаються в обох напрямках зі швидкістю від 5 до 7 км на годину.

Крім того, затори спостерігаються і на ділянці від Палацу Спорту до площі Льва Толстого. На Рогнідинській та Шота Руставелі "тягнучки", де швидкість 3 км/год. Також на Великій Васильківській, Антоновича і Басейній рух транспорту від 5 до 7 км на годину.

Спостерігаються затори і на Подолі, особливо на вулиці Нижній Вал та від Контрактової до Поштової площ, рух там – не більше 10 км/год. Хрещатик також "стоїть", там рух від 7 до 15 км на годину.

По бульвару Лесі Українки до бульвару Дружби Народів рух 5 км на годину. Подібна ситуація і на вулиці Олени Теліги та Саперно-Слобідській, де рух до 10 км/год.

З київських мостів ускладнений рух на Московському мосту, через ДТП на Петрівці та проспекті Генерала Ватутіна. Ускладнений виїзд і на міст Патона, через затори на бульварі Дружби Народів.

Українські Національні Новини

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