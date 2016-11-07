Пробки по Киеву достигли 7 баллов

Так, по состоянию на 18.40 в столице наиболее осложненное движение в районе Бессарабской площади до площади Победы. На бульваре Тараса Шевченко автомобили движутся в обоих направлениях со скоростью от 5 до 7 км в час.

Кроме того, заторы наблюдаются и на участке от Дворца Спорта до площади Льва Толстого. На Рогнидинской и Шота Руставели "тянучки", где скорость 3 км / ч. Также на Большой Васильковской, Антоновича и Бассейной движение транспорта от 5 до 7 км в час.

Наблюдаются заторы и на Подоле, особенно на улице Нижний Вал и от Контрактовой до Почтовой площади, движение там - не более 10 км / ч. Крещатик также "стоит", там движение от 7 до 15 км в час.

По бульвару Леси Украинки к бульвару Дружбы Народов движение 5 км в час. Подобная ситуация и на улице Елены Телиги и Саперно-Слободской, где движение до 10 км / ч.

Из киевских мостов затруднено движение на Московском мосту, из-за ДТП на Петровке и проспекте Генерала Ватутина. Осложненный выезд и на мост Патона, из-за пробок на бульваре Дружбы Народов.