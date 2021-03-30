В українській делегації у ТКГ розповіли про засідання робочої групи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Засуджену в Україні за тероризм так звану “громадську активістку” Майю Пирогову екстрено госпіталізували. Засідання робочої групи ТКГ з політичних питань відбулося без неї. Про це повідомив член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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“Народ Донбасу” застиг в тривожному очікуванні. Видатна дипломатка, особа “ДНР” на міжнародній арені Майя Пирогова екстрено госпіталізована. Засідання робочої групи ТКГ з політичних питань відбулося без неї. Правда, тривало всього півгодини, але головне, що дипломатичний процес триває...”, — написав Гармаш.
Доповнення
Російська делегація в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) висловила готовність усунути від переговорного процесу засуджену в Україні за тероризм так звану “громадську активістку” Майю Пирогову. Цього вимагала українська сторона.
Консультації в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу заблоковані через присутність на них засудженої за тероризм Майї Пирогової.
16 березня Українська сторона на засіданні робочої групи Тристоронньої контактної групи попросила видалити з групи “запрошену запрошеними” з окупованого Донецька російською стороною “експерта”. В результаті засідання було призупинено.
Гармаш на початку березня повідомляв, що на тодішньому засіданні робочої групи з політичних питань вперше заговорили так звані “експерти” з окупованих Луганська і Донецька.
До цього, чотири засідання “експерти ОРДЛО” були присутні, але мовчали.