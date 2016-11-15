Засуджений вбив співкамерника на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Катеринівській виправній колонії в Рівненській області засуджений вбив співкамерника. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Вчора, 14 листопада, працівники колонії знайшли побитого 48-річного засудженого у прогулянковому дворику. Через півгодини чоловік помер. Під час поверхневого огляду тіла правоохоронці виявили численні синці та гематоми по всьому тілу загиблого.
Встановлено, що смертельні тілесні ушкодження наніс співкамерник. За його словами, конфлікт між ним і співкамерником виник через непристойні висловлювання на його адресу, через що і розпочалася бійка. З’ясувалося, що вони разом із ще одним засудженим тимчасово перебували в одному бараці, бо їх мали розподіляти у інші місця позбавлення волі. Утім, чи порушили вони правила поведінки у колонії і чи відповідатимуть за це працівники установи, з’ясовуватимуть співробітники пенітенціарної служби у ході службового розслідування.
Наразі вирішується питання про взяття під варту підозрюваного поза межами виправної колонії. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.