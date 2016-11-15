Осужденный убил сокамерника в Ровенской области

Вчера, 14 ноября, работники колонии нашли избитого 48-летнего осужденного в прогулочном дворике. Через полчаса мужчина скончался. Во время поверхностного осмотра тела правоохранители обнаружили многочисленные синяки и гематомы по всему телу погибшего.

Установлено, что смертельные телесные повреждения нанес сокамерник. По его словам, конфликт между ним и сокамерником возник из-за непристойного высказывания в его адрес, из-за чего и началась драка. Выяснилось, что они вместе с еще одним осужденным временно находились в одном бараке, потому что их должны были распределять в другие места лишения свободы. Впрочем, нарушили ли они правила поведения в колонии и будут ли отвечать за это работники учреждения, будут выяснять сотрудники пенитенциарной службы в ходе служебного расследования.

Сейчас решается вопрос о взятии под стражу подозреваемого за пределами исправительной колонии. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.