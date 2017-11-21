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Засудженим на підприємствах пенітенціарки підвищили зарплату вдвічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Засудженим, які працюють на підприємствах Державної кримінально-виконавчої служби України, протягом січня-вересня 2017 року підвищили заробітну плату більше ніж удвічі з 666,8 до 1397 грн у місяць, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це розповів УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

"За 9 місяців 2017 року в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2016 року досягнуто підвищення рівня заробітної плати засуджених на 109,5%. Тобто, вона збільшилася з 666,8 до 1397 грн", - сказав він.

Чернишов також повідомив, що за 2017 рік укладено 9972 договори, до праці залучено 9689 осіб, що становить 42,5% від кількості працездатних засуджених.

Як повідомляв УНН, підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України протягом січня-вересня 2017 року реалізували продукції на 444 млн грн, що на 10,5% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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