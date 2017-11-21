Осужденным на предприятиях пенитенциарки повысили зарплату в два раза

"За 9 месяцев 2017 года в сравнении с показателями аналогичного периода 2016 года достигнуто повышение уровня заработной платы осужденных на 109,5%. То есть, она увеличилась с 666,8 до 1397 грн", - сказал он.

Д.Чернышов также сообщил, что за 2017 год заключено 9972 договора, к труду привлечено 9689 человек, что составляет 42,5% от количества трудоспособных осужденных.

Как сообщал УНН, предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в январе-сентябре 2017 года реализовали продукции на 444 млн грн, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.