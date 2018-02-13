Заступницю міського голови на Львівщині піймали на хабарі

Правоохоронці викрили злочинну схему, яку налагодили посадові особи однієї з міських рад області. Організували так званий бізнес на видачі довідок про походження сільгосппродукції для їх подальшого пред’явлення у торгово-промислову палату. Дана довідка необхідна для отримання сертифікату на продукцію для її експорту. В межах провадження було задокументовано причетність до корупційної схеми одного з заступників міського голови, а також встановлені факти вимагання та одержання нею неправомірної вигоди за вирішення зазначеного питання.

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“Сьогодні, 13 лютого, оперативники управління захисту економікиу Львівській області Нацполіції, слідчі Головного управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури Львівської області затримали посадовця під час одержання чергової суми хабара. Загалом заступник міського голови одержала 500 доларів США, частину з яких було вилучено під час затримання, а частину під час проведення обшуку за місцем мешкання”, — повідомили у поліції.

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Фігуранта корупційної схеми та кримінального провадження затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, за якою відкрито кримінальне провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. В межах провадження буде перевірятися причетність інших посадових осіб міської ради до вчинення даного злочину.