Заместителя городского головы во Львовской области поймали на взятке

Правоохранители разоблачили преступную схему, которую наладили должностные лица одного из городских советов области. Организовали так называемый бизнес на выдаче справок о происхождении сельхозпродукции для их последующего предъявления в торгово-промышленную палату. Данная справка необходима для получения сертификата на продукцию для ее экспорта. В рамках производства было задокументировано причастность к коррупционной схеме одного из заместителей городского головы, а также установлены факты вымогательства и получения им неправомерной выгоды за решение данного вопроса.

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"Сегодня, 13 февраля, оперативники управления защиты экономики и Львовской области Нацполиции, следователи Главного управления полиции Львовщины под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области задержали чиновника при получении очередной суммы взятки. В общем заместитель городского головы получила 500 долларов, часть из которых были изъяты при задержании, а часть во время проведения обыска по месту жительства", - сообщили в полиции.

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Фигурант коррупционной схемы и уголовного производства задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, по которой открыто уголовное производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. В рамках производства будет проверяться причастность других должностных лиц городского совета к совершению данного преступления.