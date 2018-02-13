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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93168 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100979 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101366 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114867 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102821 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105564 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112478 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117204 просмотра

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Заместителя городского головы во Львовской области поймали на взятке

Заместителя городского головы во Львовской области поймали на взятке

Киев  •  УНН

 • 11004 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 февраля. УНН. Во Львовской области полиция на взятке задержала заместителя одного из градоначальников. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает УНН.

Правоохранители разоблачили преступную схему, которую наладили должностные лица одного из городских советов области. Организовали так называемый бизнес на выдаче справок о происхождении сельхозпродукции для их последующего предъявления в торгово-промышленную палату. Данная справка необходима для получения сертификата на продукцию для ее экспорта. В рамках производства было задокументировано причастность к коррупционной схеме одного из заместителей городского головы, а также установлены факты вымогательства и получения им неправомерной выгоды за решение данного вопроса.

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"Сегодня, 13 февраля, оперативники управления защиты экономики и Львовской области Нацполиции, следователи Главного управления полиции Львовщины под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области задержали чиновника при получении очередной суммы взятки. В общем заместитель городского головы получила 500 долларов, часть из которых были изъяты при задержании, а часть во время проведения обыска по месту жительства", - сообщили в полиции.

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Фигурант коррупционной схемы и уголовного производства задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, по которой открыто уголовное производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. В рамках производства будет проверяться причастность других должностных лиц городского совета к совершению данного преступления.

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