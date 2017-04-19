Заступницю голови райсуду Дніпра затримали на хабарі

Як повідомили у прес-службі, заступницю голови райсуду спіймали під час отримання частини неправомірної вигоди. За версією слідства, ця суддя за попередньою змовою з іншим суддею цього ж суду вимагали від обвинувачених неправомірну вигоду в розмірі 30 тис. дол. за винесення рішення про обрання їм покарання не пов’язаного з позбавленням волі. Гроші передавались кількома траншами — під час передачі одного з них у розмірі 1 тис. дол. детективи й затримали суддю.

Наразі двом затриманим служителям Феміди готуються повідомлення про підозру.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у квітні 2017 року.

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Нагадуємо, що право затримувати суддів під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину надають Конституція України (ст. 126) та Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (п.2 ч.2. ст. 49).