Заместителя главы райсуда Днепра задержали на взятке

Как сообщили в пресс-службе, заместителя председателя райсуда поймали во время получения части неправомерной выгоды. По версии следствия, эта судья по предварительному сговору с другим судьей этого же суда требовала от обвиняемых неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. за вынесение решения об избрании им наказания не связанного с лишением свободы. Деньги передавались несколькими траншами - при передаче одного из них в размере 1 тыс. долл. детективы и задержали судью.

Сейчас двум задержанным готовятся сообщение о подозрении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2017 года.

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Напоминаем, что право задерживать судей во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления дает Конституция Украины (ст. 126) и Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (п.2 ч.2. Ст. 49).