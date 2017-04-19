Заместителя главы райсуда Днепра задержали на взятке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39355 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102039 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155861 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116222 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116333 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112449 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104199 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107048 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103549 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153416 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Заместителя главы райсуда Днепра задержали на взятке

Заместителя главы райсуда Днепра задержали на взятке

Киев  •  УНН

 • 11358 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оперативными работниками Службы безопасности Украины задержали заместительницу председателя одного из районных судов г. Днепра и судью этого же суда по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как сообщили в пресс-службе, заместителя председателя райсуда поймали во время получения части неправомерной выгоды. По версии следствия, эта судья по предварительному сговору с другим судьей этого же суда требовала от обвиняемых неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. за вынесение решения об избрании им наказания не связанного с лишением свободы. Деньги передавались несколькими траншами - при передаче одного из них в размере 1 тыс. долл. детективы и задержали судью.

Сейчас двум задержанным готовятся сообщение о подозрении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2017 года.

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Напоминаем, что право задерживать судей во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления дает Конституция Украины (ст. 126) и Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (п.2 ч.2. Ст. 49).

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