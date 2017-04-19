Заместителя главы райсуда Днепра задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оперативными работниками Службы безопасности Украины задержали заместительницу председателя одного из районных судов г. Днепра и судью этого же суда по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Как сообщили в пресс-службе, заместителя председателя райсуда поймали во время получения части неправомерной выгоды. По версии следствия, эта судья по предварительному сговору с другим судьей этого же суда требовала от обвиняемых неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. за вынесение решения об избрании им наказания не связанного с лишением свободы. Деньги передавались несколькими траншами - при передаче одного из них в размере 1 тыс. долл. детективы и задержали судью.
Сейчас двум задержанным готовятся сообщение о подозрении.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2017 года.
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Напоминаем, что право задерживать судей во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления дает Конституция Украины (ст. 126) и Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (п.2 ч.2. Ст. 49).