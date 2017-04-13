Заступнику начальника управління ДФС Київщини повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Генеральна прокуратура Україна повідомила про підозру заступнику начальника головного управління Державної фіскальної служби у Київській області щодо незаконного звільнення суб'єктів господарювання від обов'язкових платежів на суму понад 12 млн грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
"Генпрокуратура повідомила про підозру заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області. Слідством установлено, що правоохоронець шляхом зловживання владою та службовим становищем, діючи на користь ряду юридичних осіб, підписав рішення про скасування податкових повідомлень-рішень, внаслідок чого незаконно звільнив суб’єктів господарської діяльності від сплати обов’язкових платежів, чим спричинив наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України коштів на суму понад 12 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Наразі органом досудового розслідування заступнику обласного управління ДФС повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Правоохоронці нагадують, що за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомляв УНН 13 квітня, екс-співробітників Державної фіскальної служби засуджено на Київщині.