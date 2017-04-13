Заместителю начальника управления ГФС Киевской области сообщено о подозрении

"Генпрокуратура сообщила о подозрении заместителю начальника ГУ ГФС в Киевской области. Следствием установлено, что правоохранитель путем злоупотребления властью и служебным положением, действуя в интересах ряда юридических лиц, подписал решение об отмене налоговых уведомлений-решений, в результате чего незаконно освободил субъектов хозяйственной деятельности от уплаты обязательных платежей, что привело к непоступления в государственный бюджет Украины средств на сумму свыше 12 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас органом досудебного расследования заместителю областного управления ГФС сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители напоминают, что за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, определено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН 13 апреля, экс-сотрудников Государственной фискальной службы осудили в Киевской области.