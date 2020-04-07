Заступнику директора столичної школи повідомлено про підозру через травмування струмом школярки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Одному із заступників директора загальноосвітньої школи столиці повідомили про підозру через ураження електричним струмом школярки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру одному із заступників директора загальноосвітньої школи столиці, злочинна недбалість якого призвела до травмування дитини", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що подія трапилася на початку квітня 2018 року.
"Першокласниця, перебуваючи у приміщені шкільної їдальні, торкнулася руками до металевої підставки столу та отримала ураження електричним струмом. Внаслідок цього дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження", - зазначається у повідомленні.
Так, проведеними слідчими діями та експертизами встановлено, що травмування дитини перебуває у причинно-наслідковому зв’язку із діями заступника директора школи з адміністративно-господарчої частини, який недбало поставився до своїх обов’язків в частині нагляду за перевіркою ізоляції електроустановок у закладі та, не переконавшись у їх справності, допустив у приміщення персонал та учнів.
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