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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96297 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 102551 просмотра

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Заместителю директора столичной школы сообщено о подозрении из-за травмирования током школьницы

Заместителю директора столичной школы сообщено о подозрении из-за травмирования током школьницы

Киев  •  УНН

 • 17947 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Одному из заместителей директора общеобразовательной школы столицы сообщили о подозрении из-за поражения электрическим током школьницы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении одному из заместителей директора общеобразовательной школы столицы, преступная небрежность которого привела к травмированию ребенка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что происшествие случилось в начале апреля 2018 года.

"Первоклассница, находясь в помещении школьной столовой, коснулась руками к металлической подставке стола и получила поражения электрическим током. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения", - отмечается в сообщении.

Так, проведенными следственными действиями и экспертизами установлено, что травмы ребенка находятся в причинно-следственной связи с действиями заместителя директора школы по административно-хозяйственной части, который небрежно отнесся к своим обязанностям в части надзора за проверкой изоляции электроустановок в заведении и, не убедившись в их исправности, допустил в помещение персонал и учащихся.

Напомним, в школе в Киевской области на ученика упала плитка.

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