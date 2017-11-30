Заступником голови нового Верховного Суду обрали Богдана Львова

"Я схиляюся до того, щоб посаду заступника посіла людина досвідчена, яка має досвід роботи в суді, яка має управлінські навички, яка очолювала суд протягом декількох років. Я пропоную Львова Богдана Юрійовича. Думаю, що можу покладатися на його організаційні здібності, на його досвід і вміння тримати руку на пульсі", - оголосила подання Данішевська на обрання Богдана Львова заступником голови Верховного Суду.

За кандидатуру Богдана Львова проголосувало 77 зі 111 суддів. Таким чином, його обрали заступником голови Верховного Суду.

Також Пленум обрав відкритим голосуванням секретаря Пленуму Верховного Суду Дмитра Луспеника.

Зазначимо, що раніше Богдан Львов обіймав посаду голови Вищого господарського суду України. Він був обраний до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську.