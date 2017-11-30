Заместителем председателя нового Верховного Суда избрали Богдана Львова

"Я склоняюсь к тому, чтобы должность заместителя занял человек опытный, имеющий опыт работы в суде, который имеет управленческие навыки, который возглавлял суд в течение нескольких лет. Я предлагаю Львова Богдана Юрьевича. Думаю, что могу полагаться на его организационные способности, по его опыт и умение держать руку на пульсе", - объявила представление Данишевская на избрание Богдана Львова заместителем председателя Верховного Суда.

За кандидатуру Богдана Львова проголосовало 77 из 111 судей. Таким образом, был избран заместителем председателя Верховного Суда.

Также Пленум избрал открытым голосованием секретаря Пленума Верховного Суда Дмитрия Луспеника.

Отметим, что ранее Богдан Львов занимал должность председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Он был избран в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Напомним, председателем нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую.