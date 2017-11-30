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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11920 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25720 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33477 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33125 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Заместителем председателя нового Верховного Суда избрали Богдана Львова

Заместителем председателя нового Верховного Суда избрали Богдана Львова

Киев  •  УНН

 • 16596 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Заместителем председателя нового Верховного Суда избрали бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Богдана Львова по представлению новоизбранного председателя Верховного Суда Валентины Данишевской. Такое решение было принято на Пленуме Верховного Суда, передает корреспондент УНН.

"Я склоняюсь к тому, чтобы должность заместителя занял человек опытный, имеющий опыт работы в суде, который имеет управленческие навыки, который возглавлял суд в течение нескольких лет. Я предлагаю Львова Богдана Юрьевича. Думаю, что могу полагаться на его организационные способности, по его опыт и умение держать руку на пульсе", - объявила представление Данишевская на избрание Богдана Львова заместителем председателя Верховного Суда.

За кандидатуру Богдана Львова проголосовало 77 из 111 судей. Таким образом, был избран заместителем председателя Верховного Суда.

Также Пленум избрал открытым голосованием секретаря Пленума Верховного Суда Дмитрия Луспеника.

Отметим, что ранее Богдан Львов занимал должность председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Он был избран в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Напомним, председателем нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую.

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