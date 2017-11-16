Заступником директора ДБР обрано Буряка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Конкурсна комісія рекомендує Директору Державного бюро розслідувань затвердити на посаді заступника Директора ДБР Олександра Буряка, передає кореспондент УНН.
Комісія повідомила, що за результатами рейтингового голосування за кандидатів на посаду заступника Директора Державного бюро розслідувань найбільшу кількість голосів отримали два кандидати – Буряк Олександр Олександрович – 6 голосів і Усатий Григорій Олександрович.
"За результатами голосування рекомендувати Директору ДБР призначити на посаду заступника Директора Державного бюро розслідувань Буряка Олександра Олександровича", - йдеться в постанові конкурсної комісії.
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Відповідне подання має бути підписано членами комісії та відправлено на підпис протягом трьох днів.
Варто зазначити, що під час засідання окремі члени конкурсної комісії висловилися за проведення додаткової співбесіди між вказаними особами для визначення переможця, оскільки відрив у кількості голосів між ними є незначним. Втім така пропозиція не знайшла у більшості підтримки.
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Як повідомляв УНН, директором Державного бюро розслідувань обрано Романа Трубу. За цього кандидата проголосували 9 з 11 членів конкурсної комісії.
Довідка УНН: Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, створення якого передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України у термін до 20 листопада 2017 року.
Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників главків).
Закон України про Державне бюро розслідувань прийнятий 12 листопада 2015 року, підписаний Президентом 14 січня 2016 року.