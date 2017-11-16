Заместителем директора ГБР избран Буряк
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Конкурсная комиссия рекомендует Директору Государственного бюро расследований утвердить в должности заместителя директора ГБР Александра Буряка, передает корреспондент УНН.
Комиссия сообщила, что по результатам рейтингового голосования за кандидатов на должность заместителя директора Государственного бюро расследований наибольшее количество голосов получили два кандидата - Буряк Александр Александрович - 6 голосов и Усатый Григорий Александрович.
"По результатам голосования рекомендовать Директору ГБР назначить на должность заместителя директора Государственного бюро расследований Буряка Александра Александровича", - говорится в постановлении конкурсной комиссии.
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Соответствующее представление должно быть подписано членами комиссии и отправлено на подпись в течение трех дней.
Стоит отметить, что во время заседания отдельные члены конкурсной комиссии высказались за проведение дополнительного собеседования между указанными лицами для определения победителя, поскольку отрыв в количестве голосов между ними незначительный. Впрочем такое предложение не нашло в большинстве поддержки.
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Как сообщал УНН, директором Государственного бюро расследований избран Роман Труба. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.
Справка: Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, создание которого предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины в срок до 20 ноября 2017 года.
Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от министров до начальников главков).
Закон Украины о Государственном бюро расследований принят 12 ноября 2015 года, подписанный Президентом 14 января 2016 года.