Заместителем директора ГБР избран Буряк

Комиссия сообщила, что по результатам рейтингового голосования за кандидатов на должность заместителя директора Государственного бюро расследований наибольшее количество голосов получили два кандидата - Буряк Александр Александрович - 6 голосов и Усатый Григорий Александрович.

"По результатам голосования рекомендовать Директору ГБР назначить на должность заместителя директора Государственного бюро расследований Буряка Александра Александровича", - говорится в постановлении конкурсной комиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конкурсная комиссия рекомендует Гройсману утвердить Трубу в должности директора ГБР

Соответствующее представление должно быть подписано членами комиссии и отправлено на подпись в течение трех дней.

Стоит отметить, что во время заседания отдельные члены конкурсной комиссии высказались за проведение дополнительного собеседования между указанными лицами для определения победителя, поскольку отрыв в количестве голосов между ними незначительный. Впрочем такое предложение не нашло в большинстве поддержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительству рекомендуют утвердить в должности первого заместителя директора ГБР Варченко

Как сообщал УНН, директором Государственного бюро расследований избран Роман Труба. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.

Справка: Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, создание которого предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины в срок до 20 ноября 2017 года.

Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от министров до начальников главков).

Закон Украины о Государственном бюро расследований принят 12 ноября 2015 года, подписанный Президентом 14 января 2016 года.