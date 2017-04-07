Заступника прокурора Кіровоградщини звільнили через неповну декларацію
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Заступника прокурора Кіровоградської області Віктора Приходька звільнили за неповне подання інформації в електронній декларації про майновий стан. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в Генеральній прокуратурі України.
Так, в електронній декларації Віктор Приходько не зазначив себе співвласником автомобіля Honda CRV.
В.Приходько був призначений на посаду заступника прокурора Кіровоградської області у 2015 році. До призначення очолював Світловодську міжрайонну прокуратуру.
Нагадаємо, за інформацією міністра юстиції Павла Петренка, кілька тисяч осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не змогли подати електронні декларації до 1 квітня через збої з роботою Єдиного державного реєстру декларацій.