Заместителя прокурора Кировоградской области уволили из-за декларации

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101332 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116767 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175574 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128576 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123990 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116671 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106432 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107479 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103894 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Заместителя прокурора Кировоградской области уволили из-за декларации

Заместителя прокурора Кировоградской области уволили из-за декларации

Киев  •  УНН

 • 25601 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Заместителя прокурора Кировоградской области Виктора Приходько уволили за неполное представление информации в электронной декларации об имущественном состоянии. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Генеральной прокуратуре Украины.

Так, в электронной декларации В.Приходько не указал себя совладельцем автомобиля Honda CRV.

В.Приходько был назначен на должность заместителя прокурора Кировоградской области в 2015 году. До назначения возглавлял Светловодскую межрайонную прокуратуру.

Напомним, по информации министра юстиции Павла Петренко, несколько тысяч лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления не смогли подать электронные декларации до 1 апреля из-за сбоев с работой Единого государственного реестра деклараций.

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