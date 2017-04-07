Заместителя прокурора Кировоградской области уволили из-за декларации

Так, в электронной декларации В.Приходько не указал себя совладельцем автомобиля Honda CRV.

В.Приходько был назначен на должность заместителя прокурора Кировоградской области в 2015 году. До назначения возглавлял Светловодскую межрайонную прокуратуру.

Напомним, по информации министра юстиции Павла Петренко, несколько тысяч лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления не смогли подать электронные декларации до 1 апреля из-за сбоев с работой Единого государственного реестра деклараций.