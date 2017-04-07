Заместителя прокурора Кировоградской области уволили из-за декларации
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Заместителя прокурора Кировоградской области Виктора Приходько уволили за неполное представление информации в электронной декларации об имущественном состоянии. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Генеральной прокуратуре Украины.
Так, в электронной декларации В.Приходько не указал себя совладельцем автомобиля Honda CRV.
В.Приходько был назначен на должность заместителя прокурора Кировоградской области в 2015 году. До назначения возглавлял Светловодскую межрайонную прокуратуру.
Напомним, по информации министра юстиции Павла Петренко, несколько тысяч лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления не смогли подать электронные декларации до 1 апреля из-за сбоев с работой Единого государственного реестра деклараций.