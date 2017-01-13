Заступника міськголови Київщини притягнули до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Київщині заступника Фастівського міського голови притягнули до відповідальності за незаконну надбавку до зарплати. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Встановлено, що посадовець не повідомила сесію ради про наявність реального конфлікту інтересів, який полягав у розгляді сесією питання щодо встановлення їй рангу, надбавок, матеріальної допомоги та преміювання, та особисто проголосувала за нього.
Таким чином перший заступник міського голови вчинила корупційні правопорушення за ч.1 ст.1727 (неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів) та ч.2 ст.1727 (вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Попри не визнання своє вини посадовцем, прокуратура Київської області в суді довела вину останньої у вчиненні вищевказаних правопорушень.
За результатами розгляду жінку притягнуто до адміністративної відповідальності та призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, що становить 6800 гривень.