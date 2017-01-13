Заместителя городского головы в Киевской области привлекли к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Киевской области заместителя Фастовского городского головы привлекли к ответственности за незаконную надбавку к зарплате. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что чиновник не сообщил сессии совета о наличии реального конфликта интересов, который заключался в рассмотрении сессией вопроса об установлении ей ранга, надбавок, материальной помощи и премирования, и лично проголосовала за него.
Таким образом первый заместитель городского головы совершила коррупционные правонарушения по ч.1 ст.1727 (несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов) и ч.2 ст.1727 (совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Несмотря на непризнание своей вины должностным лицом, прокуратура Киевской области в суде доказала вину последней в совершении вышеуказанных преступлений.
По результатам рассмотрения женщину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа, который составляет 6 800 гривен.