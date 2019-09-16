Заступника мера Дніпра оголошено в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Посадовців міськради Дніпра, підозрюваних у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, оголошено у розшук. Іншим фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
“В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі (ч.5 чт.191 КК України) заступника міського голови, начальників управління міської ради та особу, яка здійснювала технічних нагляд, оголошено у розшук у зв’язку з переховуванням від слідства”, — йдеться в повідомленні.
Засновнику товариства-підрядника, що здійснювало ремонтні роботи, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі понад 40 млн грн.
Начальник дільниці триматиметься під вартою з можливістю внесення застави у 1 млн грн.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі посадовці міської ради та підприємства-підрядника підозрюються у розкраданні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту.