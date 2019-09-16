Заместитель мэра Днепра объявлен в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявлены в розыск. Другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
“В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (ч.5 чт.191 УК Украины) заместителя городского главы, начальники управления городского совета и лицо, осуществлявшее технических надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия”, — говорится в сообщении.
Учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн грн.
Начальник участка будет держаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн грн.
Как сообщал УНН, в Днепре должностные лица городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 2,95 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.