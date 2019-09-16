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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79186 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113797 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105562 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120604 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148758 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149020 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Заместитель мэра Днепра объявлен в розыск

Заместитель мэра Днепра объявлен в розыск

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявлены в розыск. Другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

“В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (ч.5 чт.191 УК Украины) заместителя городского главы, начальники управления городского совета и лицо, осуществлявшее технических надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия”, — говорится в сообщении.

Учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн грн.

Начальник участка будет держаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн грн.

Как сообщал УНН, в Днепре должностные лица городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 2,95 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.

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