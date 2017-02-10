Заступника голови райадміністрації на Дніпропетровщині судитимуть за хабарництво

Встановлено, що у грудні 2016 року вказана особа, використовуючи своє службове становище, отримала від приватного підприємця 20 тис. грн хабара за сприяння у підписанні договору оренди нежитлового приміщення, що перебуває у комунальній власності.

Наразі обвинувачена знаходиться під домашнім арештом. Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала на хабарі рівненського адвоката.