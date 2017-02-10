Заместителя главы райадминистрации в Днепропетровской области будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Днепропетровской области за получение 20 тысяч гривен взятки будут судить заместителя главы районной администрации одного из районов города Каменского. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Установлено, что в декабря 2016 года указанное лицо, используя свое служебное положение, получило от частного предпринимателя 20 тыс. грн взятки за содействие в подписании договора аренды нежилого помещения, находящегося в коммунальной собственности.
Обвиняемая находится под домашним арестом. Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, СБУ задержала на взятке ровенского адвоката.