Заместителя главы райадминистрации в Днепропетровской области будут судить за взяточничество

Установлено, что в декабря 2016 года указанное лицо, используя свое служебное положение, получило от частного предпринимателя 20 тыс. грн взятки за содействие в подписании договора аренды нежилого помещения, находящегося в коммунальной собственности.

Обвиняемая находится под домашним арестом. Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, СБУ задержала на взятке ровенского адвоката.