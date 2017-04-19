Заступника гендиректора аеропорту Львова затримано на хабарі в 40 тис. грн – Ю.Луценко

“Свята закінчилися. Для заступника гендиректора з питань експлуатації ДП „Міжнародний аеропорт Львів“ імені Данила Галицького” Зазуляка — несподівано прикро. Облпрокуратура разом з відділом К СБУ затримали його за вимагання та отримання хабаря в 40000 грн за сприяння у підписанні актів виконаних робіт по ремонту приміщення аеропорту", — написав Генпрокурор.

Як повідомляв УНН, 18 квітня, у Києві на хабарі у 100 тис. грн затримали слідчого поліції.