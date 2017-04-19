Заступника гендиректора аеропорту Львова затримано на хабарі в 40 тис. грн – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Заступника гендиректора з питань експлуатації ДП “Міжнародний аеропорт Львів” імені Данила Галицького" затримано за вимагання та отримання неправомірної вигоди у сумі 40 тис. грн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Свята закінчилися. Для заступника гендиректора з питань експлуатації ДП „Міжнародний аеропорт Львів“ імені Данила Галицького” Зазуляка — несподівано прикро. Облпрокуратура разом з відділом К СБУ затримали його за вимагання та отримання хабаря в 40000 грн за сприяння у підписанні актів виконаних робіт по ремонту приміщення аеропорту", — написав Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, 18 квітня, у Києві на хабарі у 100 тис. грн затримали слідчого поліції.