Заместителя гендиректора аэропорта Львова задержали на взятке в 40 тыс. грн - Ю.Луценко

"Праздники закончились. Для заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов "имени Даниила Галицкого" Зазуляк - неожиданно обидно. Облпрокуратура совместно с отделом К СБУ задержали его за вымогательство и получение взятки в 40000 грн за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта", - написал генпрокурор.

Как сообщал УНН, 18 апреля, в Киеве на взятке в 100 тыс. Грн задержали следователя полиции .