Заместителя гендиректора аэропорта Львова задержали на взятке в 40 тыс. грн - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов" имени Даниила Галицкого "задержан за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 40 тыс. грн. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Праздники закончились. Для заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов "имени Даниила Галицкого" Зазуляк - неожиданно обидно. Облпрокуратура совместно с отделом К СБУ задержали его за вымогательство и получение взятки в 40000 грн за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта", - написал генпрокурор.
Как сообщал УНН, 18 апреля, в Киеве на взятке в 100 тыс. Грн задержали следователя полиции .