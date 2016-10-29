Заступник Ю.Луценка отримав торік 400 тис. грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Заступник Генерального прокурора України Юрій Столярчук подав електронну декларацію за 2015 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
У декларації Ю.Столярчука зазначається, що він з дружиною є власниками 50% квартири у Києві площею 78,8 кв. м.
Минулого року він отримав 399,5 тис. грн заробітної плати, а також 29,1 тис. грн пенсії. Дохід дружини від зайняття незалежної професійної діяльності становив 52,9 тис. грн.
Ю.Столярчук має два легкових автомобілі - Honda Сivic 5d 2003 року та Honda FR-V 2007 року випуску.
Згідно з декларацією, готівки та коштів на рахунках у банках у заступника Генпрокурора немає.