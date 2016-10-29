Заместитель Ю.Луценко получил в прошлом году 400 тыс. грн зарплаты

В декларации Ю.Столярчука отмечается, что он с женой являются собственниками 50% квартиры в Киеве площадью 78,8 кв. м.

В прошлом году он получил 399,5 тыс. грн заработной платы, а также 29,1 тыс. грн пенсии. Доход жены от занятия независимой профессиональной деятельности составил 52,9 тыс. грн.

Ю.Столярчук имеет два легковых автомобиля - Honda Сivic 5d 2003 года и Honda FR-V 2007 года выпуска.

Согласно декларации, наличности и средств на счетах в банках у заместителя Генпрокурора нет.