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Заступник Лаврова: Москва має намір зберігати poker face в переговорах з США з роззброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Москва після припинення дії російсько-американського Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) “накопичує певний пласт думок із приводу майбутньої сфери роззброєння”, однак не стане їх висловлювати щоб не послаблювати свою позицію. Про це заявив в інтерв’ю журналу “Міжнародне життя” заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, пише УНН з посиланням також на агентство ТАСС.

Заступник Лаврова: Москва має намір зберігати poker face в переговорах з США з роззброєння

За його словами, сьогодні РФ тільки починає наближатися в своєму власному осмисленні того, що таке світ без ДРСМД з точки зору завдань забезпечення європейської і азіатської безпеки.

“Ми накопичуємо певний пласт ідей і міркувань як з цим бути, — повідомив заступник міністра. — Але для того, щоб зрозуміти що буде далі, ми повинні розібратися в підході наших американських і натівських колег. А заздалегідь засвічувати, грубо кажучи, що у нас є якісь свої напрацювання в цій сфері або висловлювати там систему переваг, преференцій — це, за великим рахунком, послаблювати власну позицію”.

“Є американський вираз „обличчя гравця в покер“. Це людина, яка не має затремтіти м’язом, коли тримає карти перед собою, щоб не дати зрозуміти протилежній стороні, наскільки його позиція сильна, — нагадав Рябков. — Ось нам треба покерне лице тримати все час”.

Як переадавав УНН, у МЗС РФ відреагували на стенограму розмови Зеленського і Трампа.

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