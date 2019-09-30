Заместитель Лаврова: Москва намерена сохранять poker face в переговорах с США по разоружению

По его словам, сегодня РФ только начинает приближаться в своем собственном осмыслении того, что такое мир без ДРСМД с точки зрения задач обеспечения европейской и азиатской безопасности.

“Мы накапливаем определенный пласт идей и соображений как с этим быть, — сообщил замминистра. — Но для того, чтобы понять что будет дальше, мы должны разобраться в подходе наших американских и натовских коллег. А заранее засвечивать, грубо говоря, что у нас есть какие-то свои наработки в этой сфере или высказывать там систему предпочтений, преференций — это, по большому счету, ослаблять собственную позицию”.

“Есть американское выражение „лицо игрока в покер“. Это человек, который не должен дрогнуть мускулом, когда держит карты перед собой, чтобы не дать понять противоположной стороне, насколько его позиция сильна, — напомнил Рябков. — Вот нам надо покерное лицо держать все время”.

Как переадавав УНН, в МИД РФ отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа.