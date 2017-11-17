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Заступнику голови Запорізької ОДА та іншим чиновникам повідомили про підозру - ГПУ

Київ • УНН

 • 10400 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру заступнику голови Запорізької ОДА та начальнику управління технічного нагляду Волинської ОДА  за розкрадання коштів будівництва другої лінії оборони АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Першим підозру в розкраданні отримав заст Запорізької голови ОДА. Сьогодні підозру отримали начальник управління капітального будівництва та нач управління технічного нагляду Волинської ОДА, які були замовниками та контролювали хід будівництва інженерних фортифікаційних споруд на території Володарського району Донецької області," - повідомив Генпрокурор.

Зокрема, Генпрокурор додав, що експертиза встановила, що ці особи, а також колишній керівник сектору М, зловживаючи на користь комерційних структур, збудували окремі споруди десяти ВОПів, які за своїми властивостями не придатні для використання у бойовій обстановці та становлять небезпеку для життя та здоров’я військовослужбовців.

Діями вказаних службових осіб державі нанесено збитків на суму 6 977 090 грн.

"На даний час тривають обшуки. До суду планується направити клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою," - додав Луценко.

Нагадаємо, під час візиту на Закарпаття генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що дав час до кінця року військовому прокурору сил АТО Олегу Ціцаку, аби той вручив підозри головам облдержадміністрацій, які причетні до будівництва другої лінії оборони.

Українські Національні Новини

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