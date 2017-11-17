Заместителю председателя Запорожской ОГА и другим чиновникам сообщили о подозрении - ГПУ

"Первым подозрение в хищении получил заместитель Запорожской председателя ОГА. Сегодня подозрение получили начальник управления капитального строительства и начальник управления технического надзора Волынской ОГА, которые были заказчиками и контролировали ход строительства инженерных фортификационных сооружений на территории Володарского района Донецкой области", - сообщил Генпрокурор.

В частности, Генпрокурор добавил, что экспертиза установила, что эти лица, а также бывший руководитель сектора М, злоупотребляя в пользу коммерческих структур, построили отдельные сооружения десяти ВОПов, которые по своим свойствам не пригодны для использования в боевой обстановке и представляют опасность для жизни и здоровья военнослужащих.

Действиями указанных должностных лиц государству нанесен ущерб на сумму 6 977 090 грн.

"В настоящее время продолжаются обыски. В суд планируется направить ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Луценко.

Напомним, во время визита на Закарпатье генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что дал время до конца года военному прокурору сил АТО Олегу Цицаку, чтобы тот вручил подозрения председателям облгосадминистраций, которые причастны к строительству второй линии обороны.