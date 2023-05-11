Заступник глави МЗС України Андрій Мельник стане послом у Бразилії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник стане послом у Бразилії, передає УНН із посиланням на BILD.
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Як повідомляє журналіст BILD Пауль Ронцхаймер із посиланням на джерело в урядових колах, Президент України Володимир Зеленський планує працювати над покращенням відносин із Бразилією і хоче, щоб Мельник обійняв посаду посла України в країні.
Сам дипломат у відповідь на запит не прокоментував можливе призначення на нову посаду.
За час роботи послом у Німеччині Мельник неодноразово виступав із гучними заявами на користь поставок Києву озброєнь та часто критикував німецьких політиків.
У жовтні минулого року його було відкликано з посади посла і призначено заступником міністра закордонних справ.
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