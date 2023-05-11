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Заступник глави МЗС України Андрій Мельник стане послом у Бразилії - ЗМІ

Заступник глави МЗС України Андрій Мельник стане послом у Бразилії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник стане послом у Бразилії, передає УНН із посиланням на BILD.

Деталі

Як повідомляє журналіст BILD Пауль Ронцхаймер із посиланням на джерело в урядових колах, Президент України Володимир Зеленський планує працювати над покращенням відносин із Бразилією і хоче, щоб Мельник обійняв посаду посла України в країні.

Сам дипломат у відповідь на запит не прокоментував можливе призначення на нову посаду.

За час роботи послом у Німеччині Мельник неодноразово виступав із гучними заявами на користь поставок Києву озброєнь та часто критикував німецьких політиків.

У жовтні минулого року його було відкликано з посади посла і призначено заступником міністра закордонних справ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні війни – Мельник під час зустрічі з Аморімом

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