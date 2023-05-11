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Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник станет послом в Бразилии - СМИ

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник станет послом в Бразилии - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник станет послом в Бразилии, передает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Как сообщает журналист BILD Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источник в правительственных кругах, Президент Украины Владимир Зеленский планирует работать над улучшением отношений с Бразилией и хочет, чтобы Мельник занял должность посла Украины в стране.

Сам дипломат в ответ на запрос не прокомментировал возможное назначение на новую должность.

За время работы послом в Германии Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями в пользу поставок Киеву вооружений и часто критиковал немецких политиков.

В октябре прошлого года он был отозван с должности посла и назначен заместителем министра иностранных дел.

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