Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник станет послом в Бразилии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник станет послом в Бразилии, передает УНН со ссылкой на BILD.
Детали
Как сообщает журналист BILD Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источник в правительственных кругах, Президент Украины Владимир Зеленский планирует работать над улучшением отношений с Бразилией и хочет, чтобы Мельник занял должность посла Украины в стране.
Сам дипломат в ответ на запрос не прокомментировал возможное назначение на новую должность.
За время работы послом в Германии Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями в пользу поставок Киеву вооружений и часто критиковал немецких политиков.
В октябре прошлого года он был отозван с должности посла и назначен заместителем министра иностранных дел.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бразилия может сыграть важную роль в прекращении войны – Мельник во время встречи с Аморимом