Заступник Фонду гарантування вкладів оприлюднив схеми виведення коштів зі “Златобанку”

“На момент запровадження тимчасової адміністрації в АТ “Златобанк” обліковувалось понад 360 кредитних договорів більш як на 9,13 млрд грн. За більшістю з них заборгованість на той час уже була прострочена, і станом на 1 січня 2019 р. погашено кредитів всього на 137,46 млн грн“,- розповів Віктор Новіков.

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1,4 млрд грн кредитів було видано банком взагалі без застави, а частина тих, що були забезпечені заставою, втратили її шляхом укладання менеджментом банку низки угод, що мають ознаки фіктивності. Загалом, уповноваженою особою Фонду було виявлено нікчемних правочинів на загальну суму 1,1 млрд грн, 4,3 млн дол США та 306,7 тис євро. Загалом із застави чи іпотеки банку було виведено ліквідного майна більш як на 1,6 млрд грн.

Наслідком такої діяльності керівництва банку стало те, що при балансовій вартості активів у 9,5 млрд грн їх реальна вартість, за оцінкою незалежних суб’єктів оціночної діяльності, не перевищила 1,6 млрд грн (у майже 6 разів менше балансової). При цьому загальна сума акцептованих кредиторських вимог до АТ "Златобанк" становить 6,8 млрд грн, а сума гарантованих вкладів, яку Фонд уже виплатив вкладникам (станом на 01.02.2019), становить 826,3 млн грн.

“Тепер повернення цих коштів Фонду, а також виплати решті кредиторів опинилися під питанням — унаслідок ухвалення Великою Палатою Верховного суду постанови, якою, по суті, визнано неправомірність віднесено АТ "Златобанк" до категорії неплатоспроможних”, — додав Новіков.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на ProZorro.Продажі три пули з прав вимоги за кредитами, що перебувають у заставі Нацбанку, на загальну суму майже 6 млрд грн.