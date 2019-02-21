Заместитель Фонда гарантирования вкладов обнародовал схемы вывода средств из "Златобанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков обнародовал основные схемы вывода средств из "Златобанка". Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает УНН.
"На момент введения временной администрации в АО "Златобанк" учитывалось более 360 кредитных договоров более чем на 9,13 млрд грн. По большинству из них задолженность в то время уже была просрочена, и по состоянию на 1 января 2019 погашено кредитов всего на 137,46 млн грн", - рассказал Виктор Новиков.
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1,4 млрд грн кредитов было выдано банком вообще без залога, а часть тех, что были обеспечены залогом, потеряли ее путем заключения менеджментом банка ряда соглашений, имеющих признаки фиктивности. В общем, уполномоченным лицом Фонда было обнаружено ничтожных сделок на общую сумму 1,1 млрд грн, 4,3 млн долл США и 306,7 тыс евро. Всего с залога или ипотеки банка было выведено ликвидного имущества более чем на 1,6 млрд грн.
Следствием такой деятельности руководства банка стало то, что при балансовой стоимости активов в 9,5 млрд грн их реальная стоимость, по оценке независимых субъектов оценочной деятельности, не превысила 1,6 млрд грн (почти в 6 раз меньше балансовой). При этом общая сумма акцептующих кредиторских требований к АО "Златобанк" составляет 6,8 млрд грн, а сумма гарантированных вкладов, которую Фонд уже выплатил вкладчикам (по состоянию на 01.02.2019) составляет 826,3 млн грн.
"Теперь возврата этих средств Фонда, а также выплаты остальных кредиторов оказались под вопросом - вследствие принятия Большой Палатой Верховного суда постановления, которым, по сути, признано неправомерность отнесено АО "Златобанк" в категории неплатежеспособных", - добавил Новиков.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на ProZorro.Продажи три пула по правам требования по кредитам, находящихся в залоге Нацбанка, на общую сумму почти 6 млрд грн.