Заступник мера Ужгорода прийшов під прокуратуру у місті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Заступник Ужгородського міського голови Іштван Цап, якого пов'язують зі справою про хабарництво, прийшов під прокуратуру у місті, передає УНН.
"Судячи з того ажіотажу, який складається навколо цієї справи, мабуть є певні підстави вважити, що це доволі гарно зрежисована ситуація", - сказав він.
Також він відповів на запитання, чи знає, хто звинувачує його у хабарництві: "Якщо це той товариш, який ходив коридорами, він навіть пробував передати мені якісь гроші в кабінеті, після чого був зі скандалом видворений.
"Йому прямо пояснили, що нема чого з такими речами туди приходити. Але таких "рішал" по міській раді ходить багато", - додав він.
Як повідомляв УНН, Ю.Луценко рекомендував заступнику міського голови Ужгорода прийти у прокуратуру з повинною.
Співробітники прокуратури Закарпатської області та спецпідрозділу “К” Управління Служби безпеки України у Закарпатській області проводять обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради та у житлових приміщеннях окремих посадовців мерії.