Заместитель мэра Ужгорода пришел под прокуратуру в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Заместитель Ужгородского городского головы Иштван Цап, которого связывают с делом о взяточничестве, пришел под прокуратуру в городе, передает УНН.
"Судя по тому ажиотажу, который складывается вокруг этого дела, пожалуй есть определенные основания считать, что это довольно хорошо срежиссированная ситуация", - сказал он.
Также он ответил на вопрос, знает ли он, кто обвиняет его во взяточничестве: "Если это тот товарищ, который ходил по коридорам, он даже пытался передать мне какие-то деньги в кабинете, после чего был со скандалом выдворен.
"Ему прямо объяснили, что нечего с такими вещами туда приходить. Но таких "решал" по городскому совету ходит много", - добавил он.
Как сообщал УНН, Ю.Луценко рекомендовал заместителю городского головы Ужгорода прийти в прокуратуру с повинной.
Сотрудники прокуратуры Закарпатской области и спецподразделения "К" Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области проводят обыски в помещении Ужгородского городского совета и в жилых помещениях отдельных должностных лиц мэрии.