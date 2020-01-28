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Заступник директора ДБР Бабіков запевнив, що не представляв інтереси Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що не представляв права та інтереси експрезидента України Віктора Януковича. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Заступник директора ДБР Бабіков запевнив, що не представляв інтереси Януковича

"Я не представляв права та інтереси Януковича, тим паче у справах Майдану… Шановні журналісти, чому нікого не дивує та проста обставина, що кримінальні провадження щодо Януковича розслідувалися з 2014 року… Хтось із вас (журналістів – ред.) хоч раз протягом 2014 та до 2020 року чув моє ім’я як адвоката, який надає йому правову допомогу?" - сказав Бабіков.

За його словами, він ніколи не був знайомий з Януковичем та ніяких договірних стосунків з ним не укладав.

Нагадаємо, Олександр Бабіков та Олександр Соколов стали заступниками т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової.

Як повідомлялося, депутати від "Європейської Солідарності" раніше приходили до офісу Державного бюро розслідувань, щоб передати керівництву ДБР звернення родин Героїв Небесної Сотні, які занепокоєні розслідуванням та виступають проти призначення заступником директора ДБР Олександра Бабікова, який був адвокатом експрезидента Віктора Януковича.

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