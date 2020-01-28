Замдиректора ГБР Бабиков заверил, что не представлял интересы Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что не представлял права и интересы экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана... Уважаемые журналисты, почему никого не удивляет то простое обстоятельство, что уголовные производства по Януковичу расследовались с 2014 года... Кто-то из вас (журналистов - ред.) хоть раз в течение 2014-го и до 2020 года слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь?" - сказал Бабиков.
По его словам, он никогда не был знаком с Януковичем и никаких договорных отношений с ним не заключал.
Напомним, Александр Бабиков и Александр Соколов стали заместителями и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.
Как сообщалось, депутаты от "Европейской Солидарности" ранее приходили к офису Государственного бюро расследований, чтобы передать руководству ГБР обращения семей Героев Небесной Сотни, которые обеспокоены расследованием и выступают против назначения заместителем директора ГБР Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича.