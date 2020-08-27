Заступник держсекретаря США зустрівся з Шмигалем: говорили про реформи

“Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заступник Держсекретаря США Стівен Біґен запевнив у підтримці Сполученими Штатами зусиль українського уряду з впровадження реформ, що зміцнюють демократичні інститути, покращують інвестиційний клімат та забезпечують можливість України реалізовувати свої євроатлантичні прагнення”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в посольстві, США “глибоко прихильні до зміцнення прогресу України в реформах щодо її подальшої інтеграції до Європи, в тому числі шляхом співпраці з міжнародними партнерами для зміцнення судових, регуляторних та фінансових установ”.

Нагадаємо, 26 серпня заступник Держсекретаря США Стівен Біґен прибув до Києва.



