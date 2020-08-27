Замгоссекретаря США встретился со Шмыгалем: говорили о реформах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Заместитель госсекретаря США Стивен Биген и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провели встречу в Киеве, во время которой американский чиновник заверил в поддержке Соединенными Штатами усилий украинского правительства по внедрению реформ. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, передает УНН.
"Во время встречи с Премьер-министром Денисом Шмыгалем заместитель госсекретаря США Стивен Биген заверил в поддержке Соединенными Штатами усилий украинского правительства по внедрению реформ, укрепляющих демократические институты, улучшающие инвестиционный климат и обеспечивающие возможность Украине реализовывать свои евроатлантические стремления", - говорится в сообщении.
Как отметили в посольстве, США "глубоко привержены укреплению прогресса Украины в реформах по ее дальнейшей интеграции в Европу, в том числе путем сотрудничества с международными партнерами для укрепления судебных, регуляторных и финансовых учреждений".
Напомним, 26 августа заместитель госсекретаря США Стивен Биген прибыл в Киев.