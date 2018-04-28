"Застрягли" у Єгипті: у МЗС уточнили час вильоту українських туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Туроператор запевнив, що планує авіарейси для українців, які вже добу не можуть вилетіти з аеропорту у Шарм-ель-Шейху, до Львова на 21:00 суботи і 2:30 неділі. Про це повідомив заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич у Twitter, передає УНН.
"Туроператор запевняє, що планує авіарейси для українців зі Шарм-ель-Шейха до Львова на 21:00 28.04. та 02:30 29.04. Справа - на контролі посольства України в Єгипті", - зазначив він.
Нагадаємо, 27 квітня за технічних причин з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова. Також через певні причини не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.
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