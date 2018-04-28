"Застряли" в Египте: в МИД уточнили время вылета украинских туристов

"Туроператор уверяет, что планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 28.04. и 2:30 29.04. Дело - на контроле посольства Украины в Египте", - отметил он.

Напомним, 27 апреля по техническим причинам с аэропорта города Шарм-эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком.

Людей разместили в гостинице Experience Park Land.