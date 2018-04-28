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Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Застряли" в Египте: в МИД уточнили время вылета украинских туристов

Киев • УНН

 • 10735 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Туроператор заверил, что планирует авиарейсы для украинцев, которые уже сутки не могут вылететь из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе, во Львов на 21:00 субботы и 2:30 воскресенья. Об этом сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.

"Застряли" в Египте: в МИД уточнили время вылета украинских туристов

"Туроператор уверяет, что планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 28.04. и 2:30 29.04. Дело - на контроле посольства Украины в Египте", - отметил он.

Напомним, 27 апреля по техническим причинам с аэропорта города Шарм-эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком.

Людей разместили в гостинице Experience Park Land.

Украинские Национальные Новости

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