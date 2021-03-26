Застряглі на Суецькому каналі товари запропонували перевезти українськими "Русланами"

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Авіалінії Антонова готові допомогти компаніям, що не можуть доставити свої вантажі морським шляхом через ситуацію на Суецькому каналі. Про це йдеться в повідомленні ДП “Антонов” у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Авіалінії Антонова готові простягнути крило допомоги компаніям, що не можуть доставити свої вантажі морським шляхом через ситуацію на Суецькому каналі. Наші літаки можуть перевести до 150т вантажу. Доставимо Ваші вантажі повітрям у будь-яку точку світу”, — повідомили в компанії.

Деталі

Так, флот Antonov Airlines складається, зокрема, з таких вантажних гігантів, як “Мрія” (макс. навантаження 250 т), “Руслан” (120 т) та “Антей” (60 т).

Ситуація в Суецькому каналі

Надвеликий контейнеровоз Ever Given цього тижня сів на мілину в південній частині Суецького каналу і заблокував рух по ньому в обидві сторони. Станом на п’ятницю, 26 березня, рух каналом досі заблоковано.

Суецький канал є головним маршрутом для постачання нафти з Близького Сходу до Європи і США — щодня через нього проходить близько 600 тис. барелів сирої нафти. Назад по каналу йдуть мазут і нафта (нафтопродукт, який використовується для виробництва бензину, дизпалива, лакокрасок і пластмас).

Ever Given довжиною з чотири футбольні поля (400 метрів) — це один з найбільших вантажних океанських транспортів у світі.
200 000-тонне судно може перевозити 20 тис. контейнерів за раз.

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